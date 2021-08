Afghanistan, la testimonianza di un medico fuggito da Kabul: “i talebani di oggi sono più pericolosi, Paese tornato indietro di 20 anni”

27 Agosto 2021 19:22

“I talebani di oggi sono più pericolosi di quelli di ieri. Li anima la vendetta, che nella nostra tradizione è un sentimento forte. Mostrano la faccia moderata solo per avere un riconoscimento internazionale. L’Afghanistan diventerà il centro del terrorismo e i talebani minacceranno tutto il mondo”. Arif Orykhail, medico afghano fuggito lunedì a Roma da Kabul, confessa in un’intervista al ‘Giornale’ di non avere speranza per il futuro del suo Paese. Arif, classe 1961, ha lasciato l’Afghanistan nel 1984 per i campi profughi in Pakistan, poi per l’Italia nel 1992, dove ha ottenuto asilo politico e lavoro al policlinico Gemelli di Roma. Quando la Farnesina l’ha chiamato perché tornasse in patria ad aiutare per la ricostruzione, è partito. Dal 2006 collabora ai progetti di Cooperazione allo sviluppo. Riceverà il 4 settembre nel borgo umbro di Arrone il Premio Valore Coraggio, nuovo riconoscimento promosso dalla Fondazione Italia Sostenibile. E a proposito di coraggio, Arif dice che ce ne vuole “tanto per tornare in patria e ora nell’abbandonarla di nuovo, quando si vedeva un Paese migliore. In 20 anni molto è stato fatto, sono cambiate cultura, mentalità, condizione femminile, società insomma, soprattutto nelle grandi città. Nessuno vuole tornare indietro. Il nostro team ha aperto ospedali a Kabul e Herat, ha organizzato una rete sanitaria, fatto formazione. Ora tutto sembra azzerato”.

Il medico afghano racconta l’ultima fuga dal suo Paese: “un elicottero della Nato ci ha prelevato e arrivati allo scalo militare abbiamo pensato: siamo salvi! Ma a Roma ho acceso il cellulare e ho trovato 130 messaggi dei tanti rimasti lì. Messaggi disperati, richieste d’aiuto, donne chiuse in casa, un orrore infinito. Sono ancora scioccato dalle urla: Qui fanno piazza pulita!. In questi giorni sono andato a Fiumicino ad accogliere chi è riuscito a partire. L’ultimo mercoledì, dopo tre notti nell’aeroporto. Dei 51 del team uno solo non è riuscito a superare lo sbarramento. Ormai fanno passare solo chi ha passaporto straniero”. E su un eventuale dialogo coi talebani è netto: “non si può legittimarli, certo vediamo che governo faranno, se misto, con degli intellettuali o solo di mullah. Ma l’Occidente deve affrontare questa crisi umanitaria. I prezzi sono già saliti, non si trova da mangiare, gli ospedali sono senza medici o ossigeno”. E conclude: “A Kabul è rimasto Tommaso Claudi, il giovane console con pochi carabinieri del Tuscania. Non dorme da una settimana, è bravo, ma che può fare da solo in questo disastro?”.