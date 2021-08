Caos in Afghanistan: la fuga degli afghani verso l’Iran [VIDEO]

30 Agosto 2021 19:02

Impossibilitati a prendere un aereo dalla Capitale Kabul, gli afghani scappano in Iran

Situazione sempre più difficile in Afghanistan con l’avvento dei talebani ed il ritiro delle truppe occidentali. Impossibilitati a prendere un aereo dalla Capitale Kabul, gli afghani scappano in Iran per tentare una via di fuga e giungere in Europea. In basso il VIDEO completo.