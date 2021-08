16 Agosto 2021 09:38

Afghanistan: arriverà nel primo pomeriggio a Roma il primo volo dell’aeronautica militare con a bordo i nostri connazionali

I talebani riconquistano Kabul ed i cittadini stranieri scappano per paura di ritorsioni. Arriverà, infatti, nel pomeriggio a Roma il primo volo dell’aeronautica militare con a bordo i nostri connazionali, partito ieri sera da Kabul. Lo ha riferito la giornalista di Sky Tg24 che si trova a bordo dell’aereo che in questo momento ha fatto uno scalo tecnico in Pakistan.