Afghanistan, caos e fuga dalle città: il VIDEO terrificante della gente aggrappata agli aerei, uomini cadono da centinaia di metri

16 Agosto 2021 13:23

All’aeroporto della capitale si sono radunati centinaia di afghani che tentano di lasciare il Paese: le immagini sono davvero paurose

I talebani ieri hanno preso la capitale Kabul e gli afghani stanno scappando in massa dal Paese. La paura e la disperazione si percepiscono dalle urla e dai comportamenti delle persone, che si accalcano negli aeroporti per cercare di prendere un volo e lasciare l’Afghanistan. Sul web circolano immagini terrificanti di gente che cerca di salire sull’aereo mentre sta per decollare: gente aggrappata ai portelloni dei mezzi americani, diversi sono morti cadendo da centinaia di metri.

I militari Usa – che sostengono di aver sotto controllo lo scalo – hanno sparato colpi di avvertimento in aria per evitare che folle di cittadini disperati si precipitassero agli aerei. “La folla era fuori controllo”, riferisce un funzionario all’agenzia Reuters, “il fuoco è stato aperto solo per disinnescare il caos”. La folla però si muove impaurita, diversi i morti ritrovati senza vita.