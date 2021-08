Afghanistan: Fassino, ‘lunedì Ufficio presidenza commissione Esteri, poi audizione ministri’

13 Agosto 2021 16:28

Roma, 13 ago (Adnkronos) – “In contatto costante con i ministri Di Maio e Guerini stiamo seguendo ora per ora la drammatica situazione in Afghanistan, oggetto di valutazione lunedì 16 agosto dall’Ufficio di presidenza della commissione Esteri in vista dell’audizione dei ministri, la cui data sarà fissata alla luce del succedersi degli eventi”. Lo dice il presidente della commissione Esteri ella Camera Piero Fassino.