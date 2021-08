17 Agosto 2021 16:33

“Come sempre noi faremo la nostra parte”: ha twittato il Sindaco Giuseppe Falcomatà

“Seguiamo con apprensione la situazione in Afghanistan. Le immagini di tante persone, donne e bambini, in fuga dalla violenza dei talebani sono un pugno nello stomaco. I sindaci italiani pronti ad accogliere i profughi del regime di Kabul. Come sempre noi faremo la nostra parte”. Così in un tweet il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, in merito all’occupazione di Kabul da parte dei talebani.