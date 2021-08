Afghanistan: Draghi, ‘riflettere su ruolo Occidente in mondo arabo in questi 20 anni’

17 Agosto 2021 20:19

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “La prima cosa che bisogna fare forse non è la più importante. Ma la prima cosa è riflettere sull’esperienza avvenuta. Ricordiamoci che la guerra in Afghanistan è la prima risposta degli Stati Uniti all’attentato alle Torri Gemelle. Quindi il bilancio che noi traiamo non è un bilancio solo sulla guerra in Afghanistan, è il bilancio di questi ultimi venti anni e del ruolo che l’Occidente ha avuto in tutto il mondo arabo”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un’intervista esclusiva al Tg1.