Afghanistan: Draghi, ‘pienamente impegnati in G20 per favorire collaborazione internazionale’

17 Agosto 2021 20:22

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Forse ancora più importante che guardare al passato e discutere di bilanci è tracciare il futuro. E il futuro per l’Italia è fatto di difesa dei diritti fondamentali, di difesa dei diritti delle donne, di protezione di tutti coloro che si sono esposti in questi anni nella difesa di questi diritti in Afghanistan”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un’intervista esclusiva al Tg1.

“Questo -ha aggiunto il premier- deve essere perseguito in tutti i contesti possibili. Certamente in questa grande opera di collaborazione mondiale entreranno Stati come la Cina, la Russia, l’Arabia Saudita, la Turchia. E tutti questi Stati sono membri del G20. Quindi il G20 offre naturalmente una sede dove poter avviare questa opera di collaborazione. Naturalmente poi è previsto un G7 a breve, tra l’altro a fine mese ci sarà anche il G20 dedicato alle donne a Santa Margherita Ligure. Quest’anno, come presidenza del G20, noi -ha assicurato Draghi- siamo pienamente impegnati nel predisporre, nel costruire, una sede appropriata per questa collaborazione”