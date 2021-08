Afghanistan: Draghi, ‘grazie a militari, diplomatici e cooperanti’

17 Agosto 2021 20:07

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Vorrei ringraziare i nostri militari, i diplomatici, tutti i cooperanti. Per venti anni sono stati a Kabul, a Herat, in tutto il Paese”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un’intervista esclusiva al Tg1.