Messina non avrà più le baracche, il Sindaco De Luca si commuove: “oggi nessun essere umano respira più amianto”

24 Agosto 2021 19:27

Grande emozione per il Sindaco di Messina: “sembrava quasi un incantesimo dal quale non ci riuscivamo a liberare

“Abbiamo combattuto per tre anni per raggiungere questo risultato. Ringrazio tutti, indistintamente, coloro che si sono impegnati, sembrava quasi un incantesimo dal quale non ci riuscivamo a liberare. Oggi non ci sono essere umani che respirano amianto, abbiamo lasciato un segno tangibile, queste è la nostra vittoria”. Lo ha affermato nella serata di oggi il Sindaco Cateno De Luca, che ha partecipato alla serata di Mario Biondi a Fondo Fucile. Questa mattina sono infatti iniziati i lavori di bonifica della baraccopoli di Messina e gli operai sono a lavoro a Fondo Saccà per l’eliminazione delle strutture di amianto. Ci vorranno circa 5 mesi di lavoro per radere al suolo quel che rimane, ma per gli 8mila cittadini della città dello Stretto è un incubo che finalmente termina. Si cominciano dunque a vedere i risultati dei fondi (100 milioni di euro) stanziati per il risanamento delle aree più disagiate di Messina. Il Prefetto è stato nominato Commissario con poteri speciali per il coordinamento dell’emergenza che ha consentito di accelerare i tempi.