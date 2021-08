Acr Messina, ufficiali gli acquisti di Fofana e Puttini

7 Agosto 2021 20:41

Acr Messina: ancora movimenti in entrata per quanto riguarda i biancoscudati del patron Pietro Sciotto, ufficiali gli acquisti di Fofana e Puttini

E’ molto attiva sul mercato l’Acr Messina. Doppio colpo messo a segno nella giornata odierna per la squadra di patron Pietro Sciotti: ufficiali gli acquisti di Lamine Fofana e Sarzi Puttini.

Fofana, classe ’98, si lega al club biancoscudato fino al 30 giugno 2023 ed ha vestito le maglie di Sangiovannese, Savona e Fermana. Nell’ultima stagione ha collezionato 34 presenze con il Carpi.

Puttini, difensore classe ’96, proviene dall’Ascoli Calcio 1898. Cresciuto nel settore giovanile del Carpi, esordisce in prima squadra il 30 maggio 2014 nel match di Serie B contro la Juve Stabia. Oltre cento le presenze in Serie C con le maglie di Sud Tirol, Piacenza, Cuneo, Fermana, Carpi e Bari.