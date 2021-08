Acr Messina, due colpi per puntellare la difesa: ufficiali le firme di Celic e Mikulić

24 Agosto 2021 19:33

I calciatori hanno firmato entrambi un contratto fino al giugno 2023

L’ACR Messina ha comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maks Juraj Celic. Il difensore classe ‘96 si lega al club biancoscudato fino al 30 giugno 2023. “Dopo le giovanili in Germania nel Duisburg, Celic vanta diverse esperienze tra la A e la B croata, che ha vinto nel 2018/19 con la maglia del Varadzin. Nel club biancoazzurro ha collezionato complessivamente 66 presenze con due reti e un assist. Tra le altre esperienze, Celic ha indossato le maglie di Gorica e Leopoli in Ucraina. Benvenuto Maks!”, si legge nel comunicato.

Nella stessa giornata ufficializzato anche il calciatore Božo Mikulić. Il difensore classe ‘97, che si lega anche lui al club biancoscudato fino al 30 giugno 2023: “cresciuto nel settore giovanile dell’RNK Spalato, dopo una breve esperienza in prestito all’Imotski, torna alla RNK ed esordisce con la prima squadra nel 2016. Nella stagione 2017/18 si trasferisce alla Sampdoria per poi fare ritorno in Croazia dove si lega all’Hajduk Spalato. Nel corso della propria carriera, Mikulić ha collezionato 20 presenze tra Nazionale U18 e U19. Benvenuto Božo!”.