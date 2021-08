Acr Messina, ultimi colpi per puntellare l’organico: ufficiale l’arrivo di Genny Rondinella

30 Agosto 2021 19:03

L’Acr Messina ufficializza l’arrivo di Genny Rondinella

Il campionato è iniziato (con l’elettroshock), ma il mercato è ancora vivo. L’Acr Messina lo sfrutta fino alla chiusura, per mettere a punto un organico completamente rivoluzionato. Il club ha infatti ufficializzato l’arrivo di un difensore classe 2001, Genny Rondinella. Lo annuncia la stessa società. Il calciatore si lega ai giallorossi fino al 30/06/2023. Cresciuto nel settore giovanile della Casertana e del Benevento, si trasferisce al Chievo Verona. Nell’ultima stagione veste la maglia della Pistoiese. Il giocatore va a rimpolpare il reparto arretrato, apparso molto in sofferenza nel finale di Pagani soprattutto per le sostituzioni forzate dei due centrali, Celic e Carillo, che hanno riportato un piccolo risentimento muscolare.