Acr Messina, contestazioni e immobilismo a 10 giorni dall’esordio: dal Franco Scoglio nessuna novità. E la squadra rischia di allenarsi tutto l’anno a Santa Lucia del Mela

11 Agosto 2021 11:36

Situazione temporanea, non definita e non proprio delle più felici in casa Acr Messina a poco più di un mese dalla promozione in Serie C e a 10 giorni dall’esordio stagionale: il periodo attuale tra contestazioni, fase di ricostruzione e immobilismo

L’Acr Messina ha ritrovato il “mondo” dei Prof dopo qualche anno di assenza. La splendida cavalcata della scorsa stagione ha portato il club in Serie C, ma sembra passato un secolo – e non poco più di un mese – dai festeggiamenti per la promozione. Motivo? Il periodo attuale che, diciamolo, non è proprio dei più felici. Il sodalizio peloritano ha optato infatti per la rivoluzione tecnica e societaria. Al vertice è cambiata la base dirigenziale, con l’addio di D’Eboli, l’arrivo di Argurio, quello di mister Sullo e quello – ancora non ufficiale – di Pietro Lo Monaco. La rosa, altresì, è stata completamente rivoltata come un calzino: della scorsa stagione non è rimasto nessuno, mentre le ufficialità in entrata si stanno inseguendo a grandi ritmi da una settimana a questa parte, per garantire all’allenatore l’organico completo in vista dell’esordio in Coppa Italia Serie C il 21 agosto a Castellammare di Stabia.

In tutto ciò c’è da registrare la contestazione della piazza, che continua a non mandare giù il ritorno di Lo Monaco (oggi altra contestazione della Curva Sud con manifesti ironici in giro per la città), ma soprattutto l’immobilismo delle istituzioni sulle strutture. L’Acr Messina infatti, com’è noto, si è cautelato chiedendo la disponibilità del Luigi Razza di Vibo Valentia qualora il lavori per lo stadio Franco Scoglio non dovessero terminare entro la data di esordio casalingo (derby col Palermo il 5 settembre). Non molto tempo fa il Sindaco De Luca fissò come data indicativa il 20 agosto quale termine dei lavori, ma ad oggi non si registrano movimenti significativi all’interno dell’impianto. Avanza così, sempre di più, l’ipotesi di un derby col Palermo fuori regione, a Vibo, in Calabria, bruciando così la possibilità – tuttavia solo in caso di zona bianca, ad oggi per la Sicilia appesa a un filo – di far registrare una discreta cornice di pubblico.

Situazione ancor peggiore, poi, è quella relativa al campo di allenamento. La squadra sta svolgendo la prima parte di ritiro a Zafferana Etnea, ma a breve si sposterà a Santa Lucia del Mela per la seconda fase. Questa località, sempre considerando l’indisponibilità del San Filippo e quella del Celeste (sede degli allenamenti dell’Fc Messina) rischia di diventare quella in cui l’Acr trascorrerà le giornate anche durante tutta la stagione. Mancando la sede per allenarsi, infatti, non è da escludere che il club giallorosso sia costretto a preparare le partite a circa 30 km di distanza dal centro. Un dispendio maggiore di energie, spese in più ed una situazione temporanea e non definita che rischia anche di minare la serenità dell’ambiente. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni.