Acr Messina, gran colpo nella comunicazione: il nuovo responsabile è Giuseppe Praticò

3 Agosto 2021 15:42

Il nuovo responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Acr Messina sarà Giuseppe Praticò, da qualche settimana non più tesserato con la Reggina

Dopo la rivoluzione societaria che ha portato Salvatore Sullo come nuovo allenatore e Christian Argurio nel ruolo di d.s., per l’Acr Messina anche lo staff della comunicazione avrà una nuova figura. Il responsabile dell’Ufficio Stampa sarà Giuseppe Praticò, da qualche settimana non più tesserato con la Reggina. Da una riva dello Stretto all’altra dunque per il giovane addetto stampa, che con il suo passato in amaranto ha già collezionato un’ottima esperienza in campionati professionistici. Dopo l’iniziale periodo in Serie D, nei suoi sei anni al Sant’Agata Praticò ha infatti gestito ottimamente i rapporti con i giornalisti locali e nazionali quando la Reggina ha disputato i campionati di Serie C e (nell’ultimo anno) di B, lanciando il club calabrese dello Stretto ai vertici nazionali della comunicazione web con un lavoro molto serio e al passo con i tempi. La sua professionalità e la sua passione per questa professione hanno fatto la differenza e lo hanno reso un personaggio che gode di enorme stima e rispetto da parte degli addetti ai lavori e ben voluto anche dalle tifoserie. Adesso per lui inizia una nuova esperienza, un nuovo step di una carriera vissuta con microfoni in mano e telefonini surriscaldati dai messaggi dei colleghi. Chissà che la sua presenza a piedi dei Peloritani non sia il portafortuna che serve all’Acr del patron Pietro Sciotto per tornare al più presto nel prestigioso torneo cadetto, un traguardo che una città grande e un club storico come Messina meritano di conseguire lanciandosi verso orizzonti ancora più elevati.