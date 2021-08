Acr Messina, D’Eboli fa marcia indietro: “certe parole potevo evitarle…”

4 Agosto 2021 11:57

L’ex dirigente dell’Acr Messina ha spiegato di aver rilasciato quelle dichiarazioni in un momento di rabbia

Cosimo D’Eboli, dirigente della Paganese tornato in Campania dopo la vittoria del campionato di Serie D con l’Acr Messina, ai microfoni ufficiali del club campano è tornato sulla polemica che si è generata dopo alcune sue dichiarazioni sul club peloritano: “in un momento di rabbia sono uscite parole che forse potevo risparmiarmele. Mi sentivo uno che stava lavorando in un certo contesto. Ringrazio la società Messina calcio e i tifosi, stupendi a dir poco. Li ringrazierò per sempre, con loro ho vissuto un anno della mia vita”.