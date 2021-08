E sono 39! Nuovo bronzo per l’Italia alle Olimpiadi: l’azzurro Conyedo batte Kuradeniz nella lotta 97 kg

7 Agosto 2021 13:51

Abrham Conyedo sfrutta al meglio il ripescaggio nella lotta libera 97 kg: l’azzurro batte il turco Kuradeniz 6-2 e si prende la medaglia di bronzo

Non c’è giorno che l’Italia non porti a casa una medaglia! Continua ad essere ritoccato verso l’alto il record di podi che le Olimpiadi di Tokyo stanno portando in dote alla compagine azzurra. Dopo aver sbriciolato il primato di 36 medaglie raccolte a Los Angeles 1932 e Roma 1960 nella giornata di ieri, quest’oggi è arrivata la medaglia numero 39! Nella lotta libera, categoria 97 kg, arriva un bronzo grazie ad Abrham Conyedo: l’azzurro sfrutta al meglio il ripescaggio, batte il turco Kuradeniz 6-2 e si prende un meritato terzo posto. La lotta libera porta a casa una medaglia sfuggita a Chamizu, il grande favorito nei -74 kg arrivato addirittura 4°.