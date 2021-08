Va allo stadio col figlio, viene colpito da un malore improvviso: 46enne muore prima di Frosinone-Parma

20 Agosto 2021 23:08

Un tifoso di 46 anni è morto a seguito di un malore improvviso accusato mentre era in fila per l’accesso nell’impianto sportivo

Tragedia allo stadio Benito Stirpe di Frosinone prima dell’inizio del match contro il Parma, partita inaugurale della Serie B 2021-2022. Un tifoso di 46 anni è morto a seguito di un malore improvviso (arresto cardiocircolatorio) accusato mentre era in fila per l’accesso nell’impianto sportivo. L’uomo stava per svolgere i dovuti controlli ai tornelli della Curva Est, quando si è accasciato al suolo di fianco al figlio. I soccorsi sono stati tempestivi, ma vani. Il tifoso è deceduto infatti al vicino ospedale Spaziani.