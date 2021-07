ZZ Top, è morto il bassista Dusty Hill: aveva 72 anni

28 Luglio 2021 22:08

(Adnkronos) – E’ morto Dusty Hill, bassista del gruppo ZZ Top da oltre mezzo secolo. Il musicista aveva 72 anni. “Siamo addolorati dalla notizia della morte del nostro Compadre, Dusty Hill, che è morto nel sonno nella sua casa di Houston in Texas”, annunciano gli altri due membri della band, Billy Gibbons e Frank Beard, dal sito ufficiale del gruppo. “A noi, insieme ai molti fan degli ZZ Top di tutto il mondo, mancherà la tua presenza, il tuo buon animo e l’impegno duraturo nel dare ai TOP quel monumentale contributo al basso. Saremo per sempre legati a quel ‘Blues Shuffle in C”, si legge sul sito. “Ci mancherai moltissimo, amigo”. La formazione degli ZZ Top non è mai cambiata dalla nascita del gruppo nel 1969. In oltre mezzo secolo di attività, la band ha spaziato da un genere all’altro, evolvendosi rispetto all’originaria matrice legata al blues e al country texano.