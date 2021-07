Wimbledon, i risultati degli ottavi di finale: Sonego si arrende a Federer, Berrettini affronta Auger-Aliassime

5 Luglio 2021 21:45

I risultati degli ottavi di finale di Wimbledon: Sonego sconfitto in 3 set da Federer, Berrettini batte Ivashka e affronterà Auger Aliassime ai quarti, avanti anche Djokovic

L’Italia torna ai quarti di Wimbledon dopo 23 anni, ma forse chiedere una doppietta sarebbe stato troppo. Matteo Berrettini supera Ilya Ivashka in 3 set (6-4 / 6-3 / 6-1) e riporta il tennis tricolore ai quarti dello Slam inglese. Lorenzo Sonego fa sudare Federer ma non riesce a raggiungere il connazionale: il giovane tennista azzurro si arrende al ‘Maestro’ svizzero 7-5 / 6-4 / 6-2. Tutto facile per Djokovic contro Garin (6-2 / 6-4 / 6-2), mentre servono 5 set nella battaglia da oltre 4 ore vinta da Auger-Aliassime contro Zverev 6-4 / 7-6 (8-6) / 3-6 / 3-6 / 6-4. Il tennista canadese affronterà Berrettini ai quarti.

Nel femminile da segnalare la sconfitta di Iga Swiatek che dopo il 7-5 iniziale subisce un doppio 1-6 dalla Jabeur. Servono tre set a Sabalenka contro Rybakina (3-6 / 6-4 / 3-6), mentre Barty e Pliskova si sbarazzano in due set di Krejcikova (7-5 / 6-3) e Samsonova (6-2 / 6-3).