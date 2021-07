L’Italia del volley maschile vola ai quarti di finale: sconfitto l’Iran per 3-1, ma si fa male Zaytsev

30 Luglio 2021 15:20

L’Italia del volley maschile accede ai quarti di finale del torneo delle Olimpiadi con un turno d’anticipo: Iran sconfitto 3-1. Preoccupa il problema alla mano di Zaytsev

L’Italia del volley maschile ottiene il terzo successo in quattro gare disputate nel girone delle Olimpiadi di Tokyo. Dopo i successi con Canada e Giappone, inframezzati dalla sconfitta contro la Polonia, i ragazzi di coach Blengini hanno sconfitto anche l’Iran. Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 3-1, lasciando solo il terzo set alla formazione avversaria. Una vittoria importante per l’Italia che sale al secondo posto del girone e ottiene il pass per i quarti di finale con una gara d’anticipo. Nella sfida del 1° agosto contro il Venezuela, ultima gara del girone, potrebbe non scendere in campo Ivan Zaytsev, infortunatosi alla mano nel terzo set. Possibile riposo anche per Giannelli, non al meglio fisicamente.