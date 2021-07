Luigi Samele d’argento nella sciabola, arriva la prima medaglia italiana a Tokyo: l’azzurro si arrende al fenomenale Szilagyi

24 Luglio 2021 14:32

Luigi Samele vince la medaglia d’argento nella sciabola alle Olimpiadi di Tokyo: l’atleta azzurro si arrende in finale ad Aron Szilagyi, oro per la terza volta consecutiva

Si arrende solo in finale Luigi Samele, ma l’amarezza per la sconfitta è tamponata dalla gioia della prima medaglia olimpica in singolo (9 anni fa quella a squadre), nonchè prima medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo aver vinto il derby contro l’altro azzurro Berrè (15-10) ai quarti e aver superato in rimonta Junghwan Kim (poi bronzo) in semifinale, l’atleta azzurro si è arreso soltanto allo straordinario Aron Szilagyi, oro per la terza volta consecutiva alle Olimpiadi. Niente da fare per Luca Curatoli eliminato ai sedicesimi di finale da Teodosiu. Delude anche la spada femminile: fuori ai quarti Federica Isola contro la cinese Sun (11-10) e Rossella Fiamingo contro l’estone Katrina Lehis (15-7) che aveva già eliminato Mara Navarria (15-10).