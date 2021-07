Primo oro per l’Italia alle Olimpiadi! Vola Dell’Aquila nel taekwondo: vittoria nei -58kg contro Jendoubi

24 Luglio 2021 15:08

Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo! Nel taekwondo -58 kg, Vito Dell’Aquila vince l’alloro più prezioso superando l’avversario Jendoubi 12-16

Dopo l’argento di Luigi Samele nella sciabola, arriva la seconda medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Questa volta però il metallo è il più prezioso! Vito Dell’Aquila tiene fede alle previsioni della vigilia che lo vedevano tra i favoriti della categoria -58 kg. L’atleta azzurro ha sbaragliato la concorrenza di Sawekwiharee nei quarti e dell’ostico argentino Guzman in semifinale, giocandosi la medaglia d’oro nella finale contro il giovane tunisino Jendoubi. Finale molto combattuta con l’azzurro sotto nel punteggio fino alla doppia cifra: nel finale del terzo round la rimonta con una serie di colpi al truck che gli hanno permesso di chiudere 12-16. Prima medaglia olimpica nella carriera del giovane Dell’Aquila che si conferma un atleta di grande livello nella disciplina che vedrà impegnato anche Simone Alessio nei -80 kg: chissà che per l’Italia non possa arrivare un’altra grande gioia.