Villa San Giovanni: secondo appuntamento dell’iniziativa “Giovani e legalità” organizzati dall’assessore Porpiglia

22 Luglio 2021 11:08

Villa San Giovanni: arriva il secondo degli appuntamenti nell’ambito delle manifestazioni “Estate Villese 2021”, organizzati dall’assessore alla legalità Francesca Anastasia Porpiglia

“Giovani e legalità” sottotitolo “per un mondo migliore”. Arriva il secondo degli appuntamenti nell’ambito delle manifestazioni “Estate Villese 2021”, organizzati dall’assessore alla legalità Porpiglia Francesca Anastasia. Tre eventi per dibattere sul tema della giustizia che coinvolgeranno parlamentari, amministratori, rappresentanti di partito nazionali, associazioni, magistrati e vittime di mafia. Il 23 luglio alle 18.30 l’appuntamento è in piazza municipio a Cannitello. A moderare l’assessore Porpiglia, saluti istituzionali di Mariagrazia Richichi, sindaco di Villa San Giovanni, interverranno Adelaide Barbalace, dirigente scolastica in pensione, consigliere Graziella Trecroci, garante comunale per l’infanzia del comune di Villa San Giovanni, Bruna Siviglia, presidente dell’associazione Biesse, Pietro Marino, segretario regionale dell’Unicef, Piero Corigliano avvocato consulente comunale alla cultura del comune villese, Eduardo Lamberti Castronuovo, docente di etica della comunicazione UNIDA, già assessore alla legalità della provincia di Reggio. Seguirà il dibattito, le conclusioni sono affidate a Roberto di Palma, Procuratore presso il Tribunale dei Minori di Reggio, e Marcello D’Amico, Presidente del Tribunale dei Minori reggino.