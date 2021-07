Villa San Giovanni: ecco i servizi per le fasce deboli che partiranno dal mese di Agosto

28 Luglio 2021 14:19

L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni, all’interno della già avviata programmazione dei servizi rivolti a favore delle fasce deboli in particolare degli anziani e dei minori, comunica alcuni servizi che partiranno dal mese di Agosto 2021

L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Villa San Giovanni, all’interno della già avviata programmazione dei servizi rivolti a favore delle fasce deboli in particolare degli anziani e dei minori, comunica alcuni servizi che partiranno dal mese di Agosto 2021. Da una costante lettura e analisi dei bisogni del territorio, che avviene sistematicamente, anche con un confronto sinergico con il Terzo Settore, l’amministrazione ha inteso dare risposte concrete in un periodo in cui il bisogno di servizi per alcune fasce si acuisce. Il periodo estivo, spesso, per le persone anziane è un momento di difficoltà e solitudine così come per i minori che hanno bisogno di continuare le loro attività aggregative e socializzanti. I progetti che presentiamo saranno realizzati anche con l’ausilio dei percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nei PUC Progetti di Pubblica Utilità. Il Sindaco FF. Dott.ssa Maria Grazia Richichi, da sempre impegnata nelle tematiche sociali, ha voluto creare una corsia speciale a chi esprime maggiore disagio rispondendo alle richieste dei suoi cittadini. La collaborazione dei percettori del Reddito di Cittadinanza a questi progetti offre loro la possibilità di essere parte di una splendida rete solidale consentendogli, stante l’attuale mancanza di lavoro, di dare un contributo importantissimo alla comunità in cui vivono e di cui sono parte vitale, con l’auspicio più sentito che anche questa esperienza arricchisca il loro bagaglio formativo e professionale.

I presenti progetti di intervento si aggiungono al “Centro Estivo per bambini” già attivo sul territorio e al progetto di contrasto alla solitudine anziani “Un caffè con te”.

Sono previsti ulteriori progetti per gli anziani e per i più piccoli, due fasce di popolazione come sappiamo molto colpite dalla pandemia. Durante la pandemia l’assessorato alle politiche sociali di Villa è stato particolarmente attento a monitorare la situazione e cogliere i bisogni, oggi più che mai si cerca di alleviare i problemi che sono sorti e che rischiano di diventare nuovi disagi. Con questi interventi si vuole prevenire il rischio che si cronicizzino sul territorio sofferenze dovute proprio all’isolamento che tutti abbiamo vissuto.

Le progettazioni che partiranno già dal mese di agosto sono:

➢ DIAMOCI UNA MANO è un servizio di Welfare Leggero rivolto alle persone fragili, anziani, disabili e persone sole residenti nel territorio comunale, l’obiettivo e aiuto nelle faccende quotidiane e disbrigo commissioni strutturato nell’ambito del progetto di Utilità collettiva PUC – RDC; Attivo dal Mese di Agosto 2021;

➢ NAVETTA AMICA è un servizio di trasporto sociale gratuito già sperimentato nel 2019. Istituito per migliorare il benessere dei soggetti fragili, e consentire loro di fruire della rete dei servizi esistenti nella zona per il soddisfacimento dei bisogni primari. Attivo solo per il mese di Agosto 2021;

➢ CENTRO ESTIVO ANZIANI si pone l’obiettivo di attivare interventi di socializzazione in uno spazio strutturato e dedicato agli anziani per arricchire e sviluppare rapporti interpersonali favorendo anche il benessere sociale. Attivo dal 10 Agosto al 9 Settembre 2021;

➢ I LIBRI… CON LE RUOTE Una vera e propria biblioteca itinerante a due ruote per i quartieri della città. L’idea è quella di diffondere e difendere la lettura, con una formula nuova e attiva, con la partecipazione degli abitanti, nella convinzione che la cultura si fa insieme, andando a cercare i piccoli lettori In collaborazione con i comitati di quartiere. Attivo dal 02 Agosto 2021 al 30 Agosto 2021.