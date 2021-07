13 Luglio 2021 16:22

Vertenza del personale impiegato nelle pulizie dei tre aeroporti della Calabria, la precisazione di Coopservice di Reggio Emilia: “non siamo impegnati in questo appalto, affidati invece al Gruppo Coopservice Gestioni”

Coopservice di Reggio Emilia, in relazione alle vertenze in atto del personale impiegato nelle pulizie dei tre aeroporti della Calabria, precisa che “non siamo impegnati in quegli appalti, affidati, invece, al Gruppo Coopservice Gestioni: oltre alla parziale omonimia e allo svolgimento di attività simili, non abbiamo mai avuto rapporti con il gruppo con base a Locri. Si tratta di un chiarimento dovuto, per evitare sovrapposizioni, visto che Coopservice di Reggio Emilia è titolare di diversi appalti in Calabria, in particolare in ambito sanitario”.