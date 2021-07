E’ già Italia-Inghilterra, Verratti: “io non avrei fischiato il rigore su Sterling, è stato generoso”

8 Luglio 2021 16:20

Le parole del centrocampista azzurro Marco Verratti in merito al rigore dubbio su Sterling e all’arbitro della finale Italia-Inghilterra

“Ieri abbiamo visto tutti insieme la partita (Inghilterra-Danimarca ndr) e se io fossi stato l’arbitro non avrei fischiato il rigore. Penso sia stato un penalty ‘generoso’, ma sono cose che fanno parte del calcio e possono succedere. Quanto a Sterling, è un giocatore fantastico”. Così Marco Verratti, in conferenza stampa da Coverciano, sull’episodio che ha deciso la semifinale di ieri a Wembley. “Comunque per domenica pensiamo che sarà scelto un grande arbitro – dice ancora – uno abituato alla Champions e ai match importanti e che non si fa condizionare, quindi non abbiamo timori per questo”.