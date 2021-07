Italia, nella festa post partita c’è un infiltrato. Invasore si unisce al gruppo azzurro, Verratti incredulo: “ma chi sei?” [VIDEO]

7 Luglio 2021 12:47

Ennesimo simpatico episodio al termine del match tra Italia-Spagna: infiltrato si unisce al gruppo azzurro, Verratti rimane incredulo

La serata di ieri, oltre che grande gioia per il gruppo azzurro e per i 60 milioni di italiani sparsi da nord a sud, ha regalato delle “perle” da ricordare. Da Bonucci scambiato per un tifoso da uno steward alla bandiera tricolore con la scritta “Lamezia” per finire al siparietto Chiellini-Jordi Alba precedente ai rigori. Un altro simpatico episodio, però, si è verificato al termine dei tiri dal dischetto, con tutto il gruppo azzurro a saltare di gioia per la conquista della finale. A squadra e staff che canta ed esulta, infatti, si aggiunge improvvisamente un infiltrato, un invasore di campo italiano che si affianca a Verratti. Il centrocampista azzurro, che stava partecipando felice e sorridente alla grande festa, volge improvvisamente lo sguardo alla sua sinistra e si accorge di avere uno sconosciuto accanto a sé: “Ma chi è?” sembra affermare dal volto incredulo girandosi verso qualche compagno in cerca di conferme. Il tutto, tra le risate incontrollate del portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, che filma la scena e la posta sulle proprie Instagram Stories. Il video è in basso.