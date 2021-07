Venerdì la cerimonia del “passaggio della campana” del Lions Club Reggio Calabria Rhegion

17 Luglio 2021 21:16

Nella cornice dello Stretto presso la terrazza della Luna Ribelle si è svolta, venerdì, la cerimonia del “passaggio della campana” e il cambio delle consegne del Lions Club Reggio Calabria Rhegion la cerimonia del “passaggio della campana” e il cambio delle consegne del Lions Club Reggio Calabria Rhegion. Alla tradizionale conviviale hanno preso parte un centinaio di soci Lions, in rappresentanza dei lions clubs del distretto 108 Ya e alcuni ospiti. L’evento, svoltosi in concomitanza con la cerimonia di ammissione di nuovi soci, ha segnato la fine dell’anno sociale 2020-2021 e l’inizio del nuovo. Il neo presidente, avvocato Franco Lento, che succede al presidente uscente, architetto Alberto Di Mare, ha tracciato le linee programmatiche delle attività che intende avviare nel nuovo anno sociale, per offrire il proprio contributo di idee e azioni su temi di emergente attualità, in continuità con la storia di servizio del Club, che dal 2000, anno della sua fondazione, concorre alla crescita morale civile e sociale della comunità reggina. Nel ringraziare i soci per la fiducia accordatagli l’avv. Lento ha sottolineato che “oggi ancora più di ieri, in un momento storico difficile per la recente pandemia, il service è il caposaldo della nostra associazione e rappresenta chi siamo e quello che facciamo meglio, ognuno secondo le nostre prerogative e propensioni e senza velleità elitarie.” Nel suo discorso, il neopresidente si è impegnato a perseguire, nel solco della tradizione, gli storici obiettivi del Club e ha annunciato una serie di iniziative incentrate che saranno realizzate sia direttamente sia in collaborazione con il Distretto. Il nuovo presidente sarà affiancato dai soci componenti il consiglio direttivo costituito dal segretario arch. Francesca Giordano, dal tesoriere arch. Franco Pecora e dal cerimoniere dottor Sebino Bellini. La cerimonia, si è arricchita con gli interventi di numerose autorità lionistiche intervenute fra cui l’immediato past governatore distretto 108YA prof. Antonio Marte, il past governatore dott. Antonio Fuscaldo, il presidente della 11esima circoscrizione anno 2020-21 dott. Achille Capria, il presidente della zona 27 anno sociale 2020-21 dott. Fortunato Iaria, il presidente zona 28 anno sociale 2021-22 dott. Andrea Commisso, l’avv. Massimo Serranò presidente della 11esima circoscrizione anno sociale 2021-22 e il presidente del Distretto Leo 108Ya Paolo Battaglia. Particolarmente sentito il messaggio di saluto del dottor Cesare Messina socio fondatore del Club e socio a vita Lions di cui si è data lettura durante la cerimonia, nonché dei saluti inviati dal past governatore dott. Domenico La Ruffa e dal primo vice governatore prof. Franco Scarpino.