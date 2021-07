Vasco Regini saluta la Sampdoria e si accasa alla Reggina: “Grazie di tutto”. E riceve tanti “in bocca al lupo”, da Quagliarella a Gabbiadini [FOTO]

10 Luglio 2021 14:41

Vasco Regini ha detto addio alla Samp sui social: il giocatore è pronto a legarsi alla Reggina per i prossimi due anni

Vasco Regini non è più un calciatore della Sampdoria. Aveva già detto addio ai blucerchiati a fine giugno, dopo una vita a Genova. Quasi subito, su richiesta di Aglietti, la Reggina si era fiondata su di lui, ricevendo l’ok immediato senza molti intoppi. Il calciatore dovrebbe essere già oggi a Reggio Calabria, per l’inizio del raduno del club, le successive visite mediche e l’annuncio ufficiale.

Nel frattempo, sui social, l’esperto terzino ha salutato la sua ex squadra: “Grazie di tutto Sampdoria ..mi hai accolto ragazzino e insieme a te sono diventato un uomo.. ho vissuto emozioni incredibili che solo chi veste la tua maglia può capire.. grazie ancora e d’ora in poi avrai un tifoso in più. Con il cuore. Vasco”, ha scritto il giocatore su Instagram. Non sono mancati i messaggi: tantissimi “in bocca al lupo” da ex compagni in blucerchiato e non solo: da Quagliarella a Gabbiadini passando per Keita e Audero. Oltre ai saluti social, Regini ha confessato la sua prossima destinazione pubblicamente, pur non essendoci più alcun dubbio: “Da pochi giorni sono svincolato e cerco una nuova avventura. Non voglio anticipare nulla ma potrei andare in Calabria”, ha detto in un’intervista al Secolo XIX.