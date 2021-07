Reggio Calabria: vaccini anti-Covid anche agli ospiti della tendopoli di San Ferdinando

6 Luglio 2021 10:50

In queste ore le autorità faranno il conteggio degli ospiti della tendopoli che intendono aderire alla campagna vaccinale

Sono in corso, presso la tendopoli di San Ferdinando, mirate attività interforze finalizzate a censire le attuali presenze ed a valutare le relative posizioni giuridiche degli ospiti della tendopoli, nonché a procedere ad una quantificazione di coloro che, in maniera spontanea, si rendono disponibili ad aderire alla campagna vaccinale anti Covid-19. E’ quanto specifica la questura di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi un centinaio di migranti residenti nella Piana di Gioia Tauro, supportati dalla Cgil, hanno manifestato per chiedere una maggiore velocità per l’ottenimento del permesso di soggiorno, documento necessario anche per aderire alla campagna di vaccinazione anti-Covid.