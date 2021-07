“United by Emotion” è lo slogan delle Olimpiadi di Tokyo: i sentimenti creano legami anche durante la pandemia [VIDEO]

20 Luglio 2021 15:34

Lo slogan delle Olimpiadi di Tokyo è “United by Emotion”: le emozioni creano legami anche al tempo della pandemia di Covid

Da quasi due anni, da quando la pandemia di Covid ci ha costretti a riformulare il paradigma delle nostre vite, abbiamo fatto tutti un passo più distante da chi ci sta vicino. Lo consigliano le norme igieniche, aumentare il distanziamento per evitare di favorire il contagio. Le Olimpiadi di Tokyo sono il segnale definitivo della ripartenza dello sport e della società che, nonostante l’aumento dei casi, non vuole più fermarsi. Lo slogan di quest’anno è “United By Emotion“: nonostante gli ostacoli, sono le emozioni che ci uniscono formando un legame impossibile da distruggere anche per una pandemia globale. Lo slogan sarà presente in tutti gli stadi, gli impianti di gara e nelle strade per ricordare la visione olimpica “racchiudendo – secondo il comitato olimpico – l’essenza delle idee e dei concetti che la citta’ ospitante desidera condividere con il mondo“.

Il motto dei prossimi Giochi riceve il testimone da quello di Rio 2016 ‘A New world’: tra i precedenti ‘Friends for Life’ a Barcellona 1992, “The Celebration of the Century” Atlanta 1996, le Olimpiadi del centenario appunto, “Share the Spirit – Dare to Dream” Sydney 2000, “Welcome Home” Atene 2004, “One World, One Dream “Pechino 2008,” Inspire a Generation “Londra 2012.