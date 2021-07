Gioia Tauro: una delegazione del SUL ha incontrato il Presidente dell’Autorità Portuale

23 Luglio 2021 11:26

Una delegazione del SUL, composta dal Segretario Nazionale Portuali Daniele Caratozzolo, dal Segretario dei Portuali Enzo Malvaso e dal Segretario regionale Aldo Libri, ha incontrato il Presidente dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, Ammiraglio Andrea Agostinelli. “È stata l’occasione – afferma Libri– per complimentarsi per la recente elezione che garantisce la perfetta continuità con il commissariamento precedente, sempre con lo stesso Ammiraglio. Ma si è voluto anche esaminare la platea di problematiche che ancora frenano un porto che è riuscito a risalire la china degli anni precedenti, ritornando a far numeri record, grazie anche ad una nuova governance. Il completamento e l’avvio del bacino di carenaggio, la fruibilità del gateway ferroviario, la gestione ottimale delle aree, la riduzione, se non l’annullamento dei contenziosi che ostacolano e rallentano le ipotesi di ulteriore sviluppo e di nuovi e più corposi insediamenti nell’area hanno occupato una discussione franca, serena ed impegnata nella quale è risultato chiaro che Autorità Portuale e SUL, anche quando si possono rilevare divergenze su singole questioni, hanno il medesimo obiettivo di fare del Porto una struttura sempre più forte e sempre più al servizio della Calabria e delle sue prospettive di sviluppo, contando sulla possibilità di utilizzare strumenti di grande importanza, come l’area industriale retrostante e agevolazioni molto interessanti come quelle determinate dalla Zona Economica Speciale con la quale si offrono vantaggi fiscali importanti alle aziende che investono nell’area. Per parte del SUL, il dialogo ed il confronto continuerà nell’interesse generale dei dipendenti e di coloro che guardano al Porto, alle sue attività ed alle sue imprese come un’occasione per un lavoro buono ed utile“, conclude Libri.