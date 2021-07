2 Luglio 2021 17:05

Un sottomarino sta attraversando lo Stretto di Messina: foto e video del sommergibile

Sorpresa in questi minuti tra le acque dello Stretto: un sottomarino sta infatti attraversando Reggio Calabria e Messina, come si può vedere dalla foto a corredo dell’articolo e dal video qui in basso, entrambi di Daniele Mangiola. Il sommergibile, non comunemente visibile da queste parti, ha attirato l’attenzione di bagnanti, turisti e curiosi che in queste ore si stanno godendo il sole e il mare. Il sottomarino sta navigando in direzione Nord, risalendo lo Stretto.