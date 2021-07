Un anno fa le bare sui mezzi militari, ieri via Borgo Palazzo a Bergamo si è colorata di Azzurro: il riscatto dell’Italia e la voglia di ritrovare la normalità

12 Luglio 2021 15:59

La sera del riscatto per Bergamo. E per l’Italia intera

“Grazie Signore per averci dato il calcio, perché ci fa abbracciare”. Lo ha urlato ieri Fabio Caressa, telecronista Sky, dopo il rigore decisivo parato da Donnarumma che ha reso l’Italia campione d’Europa. In ogni città del nostro Paese è esplosa la festa, una gioia incontenibile ha travolto il popolo azzurro per una vittoria significativa arrivata in un anno molto difficile per tutta la Nazione. Le manifestazioni si sono svolte anche a Bergamo, esattamente dove l’emergenza del Coronavirus ha provocato i maggiori danni in termini di vittime nella prima ondata di contagi. Era infatti la sera del 18 marzo 2020, in una Bergamo dove le bare non trovano più posto, tante che erano, in via Borgo Palazzo, i mezzi militari a trasportarle fuori città verso altri inceneritori. Una foto scattata dalla finestra aveva fatto il giro del mondo, diventando l’immagine simbolo della tragedia che stava colpendo con particolare violenza la provincia lombarda.

Ieri invece la vittoria dell’Italia e quel momento di ritrovata normalità: quella stessa via è nuovamente finita sui social, stavolta per un motivo di gioia, con una foto (postata da Ivan Trombini) per la vittoria della Nazionale contro l’Inghilterra. L’euforia ha inondato anche Bergamo con il tricolore e le maglie azzurre, così come tutta Italia, anche quella stessa via un tempo scenario del lutto collettivo. “Bergamo, via Borgo Palazzo. Magari non vi dirà nulla ma è la strada dove poco più di un anno fa sfilavano i camion militari carichi di bare – si legge in un post che accompagna la foto condivisa su Facebook – . Ieri sera, invece, solo caroselli che festeggiavano la vittoria. E il riscatto. È bello, è bellissimo”.