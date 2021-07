Reggina, arriva un rinforzo in difesa: ufficiale l’acquisto di Damiano Franco, giovane talento della Lazio

15 Luglio 2021 10:32

La Reggina ufficializza l’acquisto di Damiano Franco: il giovane difensore scuola Lazio si lega al club amaranto con un triennale fino al 2024

Giorno di ufficialità in casa Reggina. Il club amaranto, sempre vigile e attivo sul mercato, ha messo nero su bianco un colpo in difesa. Come anticipato dal direttore sportivo nei giorni scorsi, è adesso ufficiale l’arrivo di Damiano Franco, difensore classe 2002 svincolatosi dalla Lazio. La Reggina, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito, ha ufficializzato l’acquisto del giovane calciatore che, dopo aver siglato un contratto fino al 30 giugno 2024, sarò a disposizione di mister Aglietti nel ritiro di Sarnano. “A Damiano un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto“, si legge al termine della nota. Toccherà adesso a mister Aglietti valutare le prestazioni del calciatore e decidere se possa essere impiegato in pianta stabile con la prima squadra o se farà la spola fra Primavera e squadra maggiore.