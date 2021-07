Reggina, arriva l’altro portiere: ufficiale anche Stefano Turati

13 Luglio 2021 19:46

Il portiere classe 2001 si trasferisce dal Sassuolo in riva allo Stretto con la formula del prestito

Si aspettava soltanto l’ufficialità, anche Stefano Turati è un calciatore della Reggina. A comunicarlo la società amaranto, con il d.s. Massimo Taibi che da tempo aveva raggiunto l’intesa per il trasferimento in Calabria. “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Stefano Turati. Il portiere, classe 2001, approda in riva alo Stretto con la formula del prestito, fino al 30 giugno 2022. A Stefano un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto”, si legge nella nota ufficiale. Il giovane estremo difensore partirà secondo nelle gerarchie, ma possiede tutte le qualità per dare filo da torcere all’altro nuovo acquisto, il più esperto Alessandro Micai. Di Turati si ricorda l’esordio tra i professionisti avvenuto, niente di meno che, allo Juventus Stadium contro i bianconeri di Cristiano Ronaldo.