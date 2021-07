Tuccio Musumeci e Gegia fra gli ospiti del “Premio Messina Cinema 2021” del 1° agosto

27 Luglio 2021 09:38

L’attore catanese Tuccio Musumeci, reduce dal successo di “Gli industriali del ficodindia” attuale campione di pubblico, e l’attrice comica Francesca Antonaci in arte Gegia, saranno tra gli ospiti del Terzo “Premio Messina Cinema 2021” del 1° agosto dove ritireranno il Premio alla carriera in ricordo di Nino Manfredi nella storica cornice del Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Tre serate tra proiezioni cinematografiche, dibattiti e focus su temi legati al cinema, premiazioni e momenti di spettacolo, musica e danza con la partecipazione di Roberta Manfredi, attrice, produttrice ed ex conduttrice televisiva e Alberto Simone, psicologo, regista, sceneggiatore e scrittore. animeranno dal 30 luglio al 1° agosto il Teatro di Messina, il Museo del Novecento ed il Centro Camelot.

Musumeci, classe ’34, inizia la sua attività nel campo dello spettacolo esibendosi nel cabaret e nell’avanspettacolo in compagnia di Pippo Baudo nella Catania degli anni sessanta del XX secolo, la svolta della sua carriera di attore avviene con la costituzione del Teatro Stabile di Catania nel quale inizia a recitare in lavori teatrali, per lo più comici, sia in lingua italiana che in siciliano. Ha calcato i maggiori palcoscenici nazionali e internazionali come Il Piccolo Teatro di Milano, Teatro Stabile di Genova, Teatro Verdi (Trieste), Teatro Argentina, Teatro Stabile di Napoli, Istituto Nazionale del Dramma Antico, Beaumont Theatre di New York e il Teatro Colón di Buenos Aires. Ha preso parte anche ad una quindicina di film, sempre in ruoli da caratterista, fra i quali Mimì metallurgico ferito nell’onore di Lina Wertmüller, Porte aperte di Gianni Amelio, Lo voglio maschio di Ugo Saitta, Virilità di Paolo Cavara e La matassa di Ficarra e Picone. È stato guest star in un episodio dell’ottava serie di Don Matteo, interpretando il suocero del maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica. Dal 2008 è direttore artistico del Teatro Vitaliano Brancati di Catania. Francesca Antonaci in arte Gegia ha una lunga carriera televisiva, cinematografica e teatrale: 31 film, 17 programmi televisivi, uno dei volti più conosciuti dal grande pubblico fin dagli anni ’80, quando ottenne molta popolarità grazie alla partecipazione a numerosi film del filone comico, accanto a figure come Bud Spencer, Lino Banfi, Jerry Calà, Gigi e Andrea, Bombolo, Enzo Cannavale nonché come co-protagonista di uno spot pubblicitario per Lavazza con Nino Manfredi, ha anche partecipato a diversi programmi televisivi fra cui ricordiamo “Mai dire gol” su Italia1 e “Quelli che il calcio” su Rai 2. Il “Premio Messina Cinema 2021”, dedicato quest’anno alla memoria di Nino Manfredi, nel centenario della nascita, è organizzato da Messina Progetto Arte e patrocinato da Regione Sicilia Assessorato Turismo – Assemblea Regionale Siciliana – Fondazione Tao Arte – Università degli Studi di Messina e Dams.