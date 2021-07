Tregua nel Movimento 5 Stelle, accordo Grillo-Conte sul nuovo statuto

11 Luglio 2021 19:56

Movimento 5 Stelle: c’è accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sul nuovo Statuto. Lo ha annunciato Vito Crimi in assemblea dei gruppi M5S

Scoppia la pace nel Movimento 5 Stelle tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Dopo giorni di incontri, litigi ed insulti il fondatore del M5S e l’ex premier trovano un accordo sul nuovo statuto. Lo ha annunciato Vito Crimi in assemblea dei gruppi M5S con un messaggio dei due ex litiganti: “il Movimento si dota di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che Grillo e Conte ringraziano. Una chiara e legittimata leadership del Movimento 5 Stelle costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del Paese. Grillo e Conte si sentiranno ancora nei prossimi giorni per definire insieme gli ultimi dettagli e dare avvio alle procedure di indizione delle votazioni”.