25 Luglio 2021 20:00

A causa di un veicolo in fiamme, traffico temporaneamente bloccato lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” in direzione Fisciano (SA) tra i km 287,727 – 275,156 a Altilia in provincia di Cosenza. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Foto di repertorio