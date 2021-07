Tour de France, Pogacar fa paura! Avversari inermi, scossone alla classifica generale: 8ª tappa a Teuns

3 Luglio 2021 17:25

Dylan Teuns vince l’8ª tappa del Tour de France ma è Tadej Pogacar a rubare la scena: il ciclista sloveno dà una pazzesca prova di forza staccando di oltre 3 minuti Carapaz e quasi 5 van Aert

Ieri ha ‘lasciato’ scappare i fuggiti perdendo una manciata di minuti: qualche critico ha storto il naso, lui rideva mostrando grande tranquillità nel post gara, come se non fosse successo niente. Oggi il sorriso è scomparso, l’espressione sul volto di Tadej Pogacar è stata terribilmente seria, quella di chi non lascia neanche le briciole agli avversari. Nell’8ª tappa del Tour de France, la Vierzon-Le Creusot lunga 249.1 km con 5 GPM e l’arrivo delle montagne, il ‘Piccolo Principe’ ha letteralmente dominato. Nonostante il freddo e la poggia, il ciclista dell’UAE Team Emirates ha lasciato il segno sulla corsa francese chiudendo al 4° posto alle spalle del vincitore Dylan Teuns, Izaguirre e Woods. Mentre gli altri arrancavano in salita, Pogacar pedalava con costanza senza fare la minima smorfia: avversari superati come birilli, staccato di oltre 3 minuti Carapaz e di quasi 5 van Aert. Una prestazione che gli vale la maglia gialla. Nel caso in fosse servita la conferma di chi fosse il favorito per il Tour de France 2021, con ormai fuori dai giochi Thomas e Roglic, oggi Pogacar ha dato un segnale forte. Fortissimo.

Classifica generale del Tour de France dopo l’8ª tappa

1) Pogacar 29H38’25”

2) van Aert 01’48”

3) Lutsenko 04’38”

4) Uran 04’46”

5) Vingegaard 5’00”

6) Carapaz 5’01”

7) Kelderman 5’13”

8) Mas 5’15”

9) Gaudu 5’52”

10) Bilbao 6’41”

26) Nibali 21’32”