Tour de France, l’autovelox non perdona: foto a chi supera il limite di velocità ma sono… i ciclisti! [VIDEO]

18 Luglio 2021 18:24

Siparietto simpatico nella tappa conclusiva del Tour de France: un autovelox fotografa chi non rispetta il limite di velocità, ma le foto vengono fatte ai ciclisti che gli sfrecciano davanti

Passerella finale per il Tour de France arrivato alla tappa conclusiva della terza settimana. Frazione senza ’emozioni di classifica’, come di norma, utile a celebrare il successo di Tadej Pogacar, autentico dominatore dell’edizione 2021 della Grande Boucle. Non mancano però i momenti in cui sorridere. Durante il percorso verso Parigi, i ciclisti si sono resi protagonisti di qualche infrazione di troppo. No, nessuna bottiglietta lanciata fuori dalle green zone, ma… limiti di velocità superati! Un autovelox presente sulla strada ha iniziato a scattare foto a ripetizione poichè i suoi sensori rivelavano un eccesso rispetto ai limiti consentiti, ma al posto di immortalare le targhe delle auto dei trasgressori beh… avrà fotografato il lato B di diversi dei protagonisti del Tour che gli sfrecciavano davanti!