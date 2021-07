Reggina, Tempestilli sul calciomercato amaranto: “Leggo di gente con qualche annetto, io avrei puntato sui giovani”

7 Luglio 2021 17:37

L’ex dirigente della Reggina Tonino Tempestilli ha detto la sua sulle mosse di calciomercato amaranto

Tonino Tempestilli, pur risultando attualmente libero, non è mai completamente fuori dal mondo del calcio. L’ex Roma ogni tanto interviene, interpellato da qualche tv o giornale, per dire la sua soprattutto sui giallorossi ma anche su altre sue ex squadre. Tra queste c’è la Reggina, di cui è stato responsabile del settore giovanile prima e direttore generale poi. Ha lasciato il club amaranto in punta di piedi, annunciando le dimissioni, ma ha sempre ribadito di essersi trovato bene nella città dello Stretto.

Lo ribadisce in una nuova intervista a calciomercato.it: “è stata una bellissima esperienza, ho avuto un bel rapporto con le persone. La Reggina rimarrà sempre nel mio cuore e le auguro tutto il meglio”, ha detto. Sulle mosse di calciomercato degli amaranto, però, il punto di vista di Tempestilli è un po’ diverso: “sto leggendo qualche nome – dice – Il mio presupposto era un altro. Avrei preferito fare un discorso con più ragazzi giovani, mentre leggo di acquisti abbastanza datati, calciatori con qualche annetto. Al di là di questo le auguro di poter fare un campionato onesto. Se sono questi i motivi dell’addio? Sono svariati. Il mio modo di lavorare e di pensare non trovava riscontro nel presidente, quindi ho preferito lasciar perdere. Nella vita ci sono problemi più seri e più grandi di questi”.