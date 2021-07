Tirocinanti in Calabria: l’esito dell’incontro del Comitato Identità ed Azione con il deputato Cannizzaro

30 Luglio 2021 17:45

La volontà politica è quella di ridare una dignità lavorativa e personale ad un gran numero di lavoratori

Nei giorni scorsi il Comitato Identità ed Azione ha incontrato, presso la sede di Forza Italia a Reggio Calabria, l’Onorevole Francesco Cannizzaro, primo firmatario dell’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera, destinatario di 60 milioni ad organizzare concorsi per i c.d. ” tirocinanti ministeriali” e il Presidente del Movimento ReggioAttiva Giuseppe Sergi.

L’incontro è stato l’occasione per discutere e confrontarsi su tematiche care ai tirocinanti della Provincia di Reggio Calabria, che nel ringraziare l’attività svolta dall’onorevole Cannizzaro nella commissione Bilancio hanno potuto, per la prima volta, avere delle delucidazioni sull’iter che ha permesso questo grande risultato per una parte dei Tirocinanti e delle rassicurazioni sul massimo impegno della politica per risolvere l’annoso problema per i restanti lavoratori che ancora ad oggi non hanno un futuro certo sulla loro stabilizzazione.

Ma ciò che emerso soprattutto nell’incontro svolto con l’On. Cannizzaro è stata la volontà e disponibilità dei politici reggini di far proprie le proposte che il Comitato presenterà grazie ai tavoli tecnici e politici che verranno allestiti nei prossimi giorni. Il tutto per ridare una dignità lavorativa e personale ad un gran numero di lavoratori che presta un servizio ormai da anni presso Enti con una qualifica quasi dispregiativa di Tirocinante ma con mansioni di impiegato.