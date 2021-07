La campagna TikTok #TiraccontolItalia fa tappa in Sicilia: i creator alla scoperta di cibo, paesaggi da sogno e tradizioni 

20 Luglio 2021 17:34

La Sicilia è la nuova tappa di “Ti racconto l’Italia”: il progetto di TikTok dedicato al racconto creativo dello straordinario territorio italiano

La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell’Italia – dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali – arriva alla tredicesima tappa: la Sicilia, isola tra cielo e mare, paradiso per storia, cultura e natura, senza tralasciare le tradizioni culinarie. La community racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia e #TikTokSicilia.

Ti Racconto l’Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 3 minuti, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

Diletta Secco, una dei 4 ambassador del progetto, ha origini siciliane e, per qualche giorno, è andata in Sicilia portandoci con i suoi video alla scoperta di Palermo – tra tradizioni e cucina locale – per poi trascorre qualche momento con tutta la famiglia e preparare LIVE su TikTok la caponata.

Tutto il bello della Sicilia visto con gli occhi dei suoi creator

La Sicilia e tutte le sue bellezze – conosciute e meno note – sono in grado di conquistare da sempre i turisti di tutto il mondo e anche gli abitanti stessi della regione. Ricca di luoghi e paesaggi che ispirano la creatività della community di TikTok, che si distingue per essere eterogenea e creativa e che abbraccia creator di tutte le età, dai 13 anni in su. C’è chi parla della tradizione culinaria della Sicilia, come Stephanie Cabibbo (@mastercheffa), foodblogger 100% siciliana che promuove la sua terra tramite le ricette più rappresentative, e chi invece su TikTok racconta cosa vuol dire vivere l’autismo sotto tantissimi aspetti come Alessia Costa (@autistic.spectrum). I siciliani poi, sanno davvero far ridere, come Marco Mazzaglia (@marcomaz), famoso per i suoi video comici in cui imita i modi di dire e di fare negli accenti delle diverse città italiane da nord a sud, o Giulia Vitaliti (@giuliavitaliti), originaria di Catania che sul suo profilo si è specializzata sui POV, letteralmente point of view, e sulla recitazione. Alcuni creator siciliani, invece, condividono le loro conoscenze attraverso l’hashtag #ImparaConTikTok, come Sabrina Vicari (@.consuendi), amante del cucito che su TikTok condivide consigli su quest’arte e le sue creazioni sartoriali, o Edoardo Monaco (@emonacofitness), fitness trainer che dà tips avanzati su workout dedicati alle donne.

Anche alcuni degli artisti del panorama musicale italiano hanno origini siciliane come il duo Colapesce e Dimartino – la loro Musica Leggerissima ha conquistato la community di TikTok – il dj Angemi, la cantautrice Levante, Roccuzzo e Alberto Urso.

Un’isola di storia, fascino, cultura e sapori nel cuore del Mediterraneo

Isola tra cielo e mare, la Sicilia racchiude – nella sua continua alternanza tra colline, pianure e coste meravigliose – un patrimonio costruitosi grazie al passaggio delle diverse civiltà che l’hanno scelta come luogo prediletto, tanto da aggiudicarsi il paradisiaco appellativo di “Isola del Sole“. Dagli splendidi capoluoghi – Palermo e il significato nascosto del suo nome ma anche con l’imperdibile mercato di Ballarò, Siracusa con il suo nucleo storico dall’atmosfera barocca – l’isolotto di Ortigia – collegato alla terra ferma tramite due ponti, Catania – da esplorare per vivere a pieno l’atmosfera dell’isola, fino alla ricchezza di testimonianze storiche e bellezze paesaggistiche. Se la Valle dei Templi di Agrigento permette di fare un tuffo nei secoli passati, tutt’altro è quello che offrono la spiaggia di Mondello o le piscine naturali di Brucoli dalle acque cristalline e l’iconica Scala dei Turchi, la parete rocciosa bianco candido a picco sul mare.

Oltre all’isola principale però, imperdibili anche gli arcipelaghi e le isole limitrofe, luoghi incontaminati in cui è la natura la beniamina. Lampedusa e l’Isola dei conigli – spiagge caraibiche e uno dei rari rifugi in Italia per le tartarughe marine che qui vengono a depositare le loro uova; e le isole Eolie con una tappa vulcanica. Perché oltre all’Etna, il più alto vulcano attivo d’Europa, la Sicilia cela nell’arcipelago altri due vulcani attivi – Stromboli e Vulcano. Sul cratere di quest’ultimo si è avventurato l’ambassador Giovanni Arena.

La Sicilia però, è anche un viaggio culinario in tavola alla scoperta di sapori e tradizioni. Dalla classica granita con la brioche e il cannolo – un must in quel di Taormina specialmente, alla pasta alla norma, involtini di pesce spada alla trapanese, panelle e la cassata. Da replicare a casa anche la pasta e broccoli alla siciliana, mentre, se in loco, l’attenzione è d’obbligo quando si chiede una arancina o un arancino: il nome cambia a seconda della zona.

La colonna sonora

Come in tutti i viaggi più belli, anche #tiraccontolitalia ha la sua colonna sonora: per ispirare le creazioni di video è disponibile in app la Playlist Ti Racconto l’Italia a cui si aggiunge la playlist dedicata #TikTokSicilia. Racchiusi nella playlist brani di cantautori siciliani – come “La Cura” di Franco Battiato, ma anche la canzone che ha fatto ballare TikTok e non solo “Musica Leggerissima” di Colapesce & Dimartino – e grandi classici iconici: “Ciuri Ciuri” di Gian Campione e “Tarantella Siciliana” di Pino Villa.

L’evoluzione di TikTok

La valorizzazione della cultura locale e l’integrazione con il territorio sono stati gli elementi che hanno permesso a TikTok di creare fin da subito un forte legame con la community, stimolandola a esprimere la propria creatività in tutte le forme possibili: dalla musica alla comicità, dallo sport alla recitazione, dalla moda alla cucina e alla cultura. La varietà dei contenuti presenti in piattaforma mostra come TikTok, in meno di tre anni, sia diventato un luogo centrale per le tendenze sociali e culturali, ha stimolato nuove modalità di intrattenimento, ma anche di fruizione e condivisione di diverse forme di conoscenza e talento – come il filone di contenuti educativi raccolti sotto l’hashtag #ImparaConTikTok con cui apprendere divertendosi che ha superato 16 miliardi di visualizzazioni.

#tiraccontolitalia: il viaggio nelle culture regionali su TikTok

Il progetto, partito ufficialmente il 19 aprile, durerà 5 mesi, toccando di settimana in settimana tutte le regioni italiane, per sottolineare il legame profondo che, in meno di tre anni, la piattaforma ha creato con la cultura e la realtà italiana. Tra i protagonisti anche i quattro ambassador, che accompagneranno il racconto dell’Italia con storie e curiosità legate alla loro regione e non solo. Martina Socrate (@martinasocrate), giovane ventiduenne da 1.1M di follower, creerà delle video-pillole con storie locali; Diletta Secco (@dilettasecco), porterà gli utenti con lei in cucina alla scoperta delle ricette più rappresentative; Giovanni Arena (@gioanniarena_), creator venticinquenne con la passione per i viaggi racconterà ai suoi follower come viaggiare low cost nel Bel Paese; infine, Nicolò Balini, meglio conosciuto come Human Safari (@humansafari), farà scoprire luoghi e storie meno conosciute delle regioni.

Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l’hashtag #tiraccontolitalia a cui si aggiungeranno nelle successive settimane hashtag dedicati alle singole regioni.

Per continuare a promuovere e valorizzare il talento narrativo, la campagna sarà accompagnata dal concorso “Ti Racconto l’Italia”, promosso da TikTok in collaborazione con Nikon. Gli utenti che utilizzeranno l’hashtag ufficiale #tiraccontolitalia e il relativo hashtag regionale (#TikTok + regione), potranno vincere un Nikon Z50 Video Vlogger Kit. Una giuria d’eccezione composta da TikTok, il produttore discografico Gabry Ponte e un rappresentante di Nikon, decreterà il vincitore mensile [1].