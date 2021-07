Donato Rotilio colpisce ancora, il tifoso di Montebello sbarca a Tenerife e scrive “W Reggina” sulla sabbia [FOTO]

25 Luglio 2021 21:44

L’ultima avventura di Donato Rotilio è alle Canarie, precisamente a Tenerife: plaid della Reggina sempre a fargli compagnia

Donato Rotilio colpisce ancora. Il super tifoso della Reggina continua a girare il mondo con il vessillo amaranto addosso. Ci eravamo accorti della sua presenza in una tappa dell’ultimo Giro d’Italia, chiedendogli un’intervista in cui ci raccontò tutta la sua vita. Ha girato gli stadi d’Italia con lo striscione di Montebello Jonico, suo paese d’origine. Ma non è finita qui. L’ultima avventura di Donato è alle Canarie, precisamente a Tenerife. Pochi giorni dopo la vittoria dell’Italia agli Europei è infatti salito a 3.715 metri, sul Vulcano Teide, davanti a tantissimi turisti e sempre con il plaid amaranto a fargli compagnia. E sulle spiagge dell’isola non poteva mancare la scritta “W REGGINA”. Tutte le immagini nella gallery a corredo dell’articolo. Donato, quest’oggi, ha fatto visita alla squadra amaranto a Sarnano.