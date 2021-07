“Tifosi italiani picchiati dagli inglesi”, è una fake news! La maglia azzurra è la seconda dell’Inghilterra: ecco la verità [VIDEO]

12 Luglio 2021 12:59

Tifosi italiani picchiati fuori Wembley, ma è una fake news: sono scontri pre-partita fra tifosi inglesi, la maglia azzurra è la seconda dell’Inghilterra

L’Inghilterra dovrà aspettare ancora prima di spezzare la maledizione dell’Europeo. La finale di Euro 2021 sembrava disegnata perfettamente il primo successo nella storia della Nazionale dei 3 Leoni, con in bacheca solo il Mondiale del 66 e nulla più. Ma l’Italia di Mancini è stata incontenibile: subito sotto a causa di un gol di Shaw, gli azzurri non si sono scomposti giocando il loro calcio fino al pareggio di Bonucci. Il successo è arrivato ai calci di rigore, dopo 120′ di sofferenze con Donnarumma abile a neutralizzare il rigore di Saka. Tanta festa sugli spalti per il piccolo gruppo di tifosi italiani ai quali è stato consentito l’accesso. Più dei 60.000 ‘ufficiali’ invece i supporter inglesi presenti allo stadio, come già accaduto contro la Danimarca, con i seggiolini di Wembley all’apparenza completamente pieni. Molti tifosi sono entrati senza biglietto, generando colluttazioni con la polizia. Nelle ultime ore si è generata un po’ di confusione a causa di un video che mostra diversi tifosi picchiarsi selvaggiamente, alcuni con la maglia azzurra. Non si tratta, come sembrava inizialmente, di tifosi italiani aggrediti fuori da Wembley, ma di tifosi inglesi che indossano la seconda maglia dell’Inghilterra, azzurra con patch e bande rosse. Polizia e giornali inglesi hanno parlato di scontri fra tifosi inglesi senza biglietto e polizia, nessuno ha fatto riferimento a tifosi italiani.