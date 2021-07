2 Luglio 2021 14:36

Taurianova, Spirlì e Di Bari in visita alla baraccopoli di Contrada Russo ed a San Martino dove è in corso il progetto che riguarda la casa in affitto a immigrati

Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, e il capo dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno, prefetto Michele Di Bari, oggi, venerdì 2 luglio, alle ore 16, visiteranno la baraccopoli di Taurianova in Contrada Russo. Successivamente, alle ore 16.30, faranno tappa a San Martino di Taurianova, in via San Rocco, dove è in corso il progetto che riguarda la casa in affitto a immigrati.