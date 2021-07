22 Luglio 2021 18:18

Taurianova: sabato la prima selezione regionale di Miss Mondo Calabria e Sicilia. La vincitrice della serata accederà di diritto alla semifinale nazionale di Gallipoli

L’agenzia Delfino Blu, esclusivista del concorso di Miss Mondo per la Calabria e la Sicilia, con i suoi due “pilastri” Valeria Pellegrino e Mario Vitolo, quest’ultimo anche direttore artistico degli eventi del concorso e dei galà di moda firmati DB model, riparte alla ricerca delle sue miss, che rappresenteranno la due regioni del sud al prestigioso concorso. Imminente la selezione di Sabato 24 Luglio a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, che si svolgerà presso Villa A. Fava e sarà realizzata con il patrocino del comune. La vincitrice della serata accederà di diritto alla semifinale nazionale di Gallipoli. Ancora una volta infatti, la splendida città salentina farà da cornice al rinomato concorso di bellezza che quest’anno si svolgerà dal 10 al 26 Settembre. Accoglierà anche le finaliste del 2020, rimaste in stand-by per via di tutte le chiusure determinate dalla pandemia. Miss Mondo non è solo bellezza, ma un vero e proprio evento, infatti durante la serata il pubblico sarà intrattenuto dall’artista Gigi Misefari e dalla sua band. E ancora ci sarà anche la sfilata del brand Magna Grecia gioielli arte orafa calabrese, che in passerella darà lustro all’evento con i preziosi, che richiamano la nostra cultura e le nostre tradizioni della storia calabrese, culla della Grecia antica. A sfilare chiaramente saranno le splendide e agguerrite miss che si contenderanno la fascia, e inizieranno a mostrare anche il loro portamento, oltre che la loro bellezza. Un quid in più dunque, che servirà alla giuria per giungere alla scelta. Alla serata sarà presente come ospite, anche Miss Mondo Calabria 2020 Alice Ligato. La coroncina per la Miss Mondo Calabria verrà proprio realizzata dagli orafi di questo prestigioso marchio made in Calabria. Un’azienda giovane, il cui scopo è la creazione di gioielli che rispondano alle esigenze di quei consumatori alla ricerca di un prodotto esclusivo, ma soprattutto unico nel suo genere. Per chi volesse ancora iscriversi e tentare di vivere questo sogno chiamato Miss Mondo Italia, lo potrà fare tramite il sito ufficiale Missmondo.it oppure lasciando un messaggio in posta privata sulla pagina Facebook o Instagram di Miss Mondo Calabria e Sicilia o contattando l’agente regionale Valeria Pellegrino . Bellezza, musica, cabaret, moda e spettacolo saranno dunque di scena il 24 Luglio nella splendida cornice di Villa Fava a Taurianova!