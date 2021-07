Taurianova: notificate 4 sorveglianze speciali con obbligo di soggiorno a carico di pregiudicati locali

24 Luglio 2021 12:35

Taurianova: 34 le misure di prevenzione personali notificate da inizio anno

Coloro che si rendono protagonisti di gravi reati nel territorio, come quelli contro il patrimonio, la persona, le armi, gli stupefacenti e i reati di genere, a prescindere dall’esito definitivo del processo penale subito, necessitano di una attenta e costante vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, al fine di prevenire il ripetersi dei comportamenti antisociali. Le misure di prevenzione personali, come la sorveglianza speciale, gli avvisi orali, i fogli di via o il divieto di accesso a pubblici esercizi – rappresentano in tal senso di individuare e colpire i soggetti considerabili “socialmente pericolosi”, abitualmente dediti a traffici delittuosi, che vivono dei proventi dei reati e che comunque mettono in pericolo la sicurezza, la sanità e la tranquillità pubblica e la civile convivenza, o che si rendono protagonisti di specifici reati, tra il quali rientrano quelli di genere, gli atti persecutori e i maltrattamenti in famiglia.

In tale quadro, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova, a seguito di attenta attività di analisi info-investigativa e monitoraggio nei confronti di chi, negli ultimi tempi, si è macchiato più volte di gravi reati, hanno sottoposto 4 soggetti di Taurianova e Cittanova, già note alle Forze dell’Ordine per diversi pregiudizi di polizia, alle misure della sorveglianza speciale della durata variabile da un anno a sei mesi, emesse dalla Procura della Repubblica di Palmi e quella di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione.

Gli stessi soggetti sono stati sottoposti anche all’obbligo di soggiorno nel comune di abituale dimora con conseguente divieto di uscire dallo stesso, oltre che ad ulteriori limitazioni sull’accesso ai locali pubblici e sull’uscita da casa in tempo notturno e alla frequentazione di soggetti pregiudicati.

Oltre alla notifica delle citate sorveglianze speciali emesse dall’Autorità Giudiziaria, i Carabinieri della Compagnia di Taurianova, all’esito delle specifiche attività ricognitive e di approfondimento informativo finalizzate all’irrogazione delle altre misure di prevenzione emesse dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.

Nel complesso, da inizio 2021, sono state 34 le notifiche di misure di prevenzione personali, di cui 2 divieti di accesso ad esercizio pubblici, 7 fogli di via dai Comuni della Piana di Gioia Tauro e 25 avvisi orali, ad altrettanti soggetti resisi responsabili negli ultimi mesi di svariati reati nel territorio. Importanti questi, strumenti di prevenzione, che rappresentano di fatto un deterrente alla commissione di ulteriori reati, rappresentando.